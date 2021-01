Worms (dpa/lrs) - Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Worms mit einer Schusswaffe einen Lebensmittelladen überfallen hat. Der vermutlich zwischen 20 und 35 Jahre alte Mann bedrohte die Kassiererin mit seiner Waffe und forderte Bargeld, teilte die Polizei mit. Anschließend floh er mit seiner Beute von mehreren hundert Euro. Die Fahndung der Beamten am Mittwochabend blieb nach Angaben der Polizei erfolglos. Derzeit gebe es keine Hinweise auf den Täter, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.