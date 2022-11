Mainz (dpa/lrs) - Ein Mann mit Baseballschläger und Messer hat in Mainz in einem Mehrfamilienhaus randaliert und einen Handwerker verletzt. Der Mann habe am Montag plötzlich auf einem Flur vor den in dem Haus im Stadtteil Gonsenheim arbeitenden Handwerkern gestanden, teilte die Polizei in Mainz mit. Als die Arbeiter flüchten wollten, verletzte der 24 Jahre alte Mann einen von ihnen am Bein, beschädigte außerdem einen Aufzug sowie eine Glastür und zog sich dann in seine Wohnung zurück. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann schließlich widerstandslos fest und stellten Messer und Baseballschläger sicher, der verletzte Handwerker wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Mitteilung