Mainz (dpa/lrs) - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Mainz einen 64 Jahre alten Mann überfallen, dessen Portemonnaie an sich genommen und ist anschließend geflüchtet. Später meldete ein Ladenbesitzer in der Nähe einen räuberischen Diebstahl, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz darauf wurde ein 20 Jahre alter Mann in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs festgenommen. Er hatte die mutmaßliche Beute und ein Messer bei sich. Die Polizei ermittelt.

Pressemitteilung