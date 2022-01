Wadern-Lockweiler (dpa/lrs) - Mit einer Machete hat ein Mann in Wadern-Lockweiler nach Polizeiangaben einen 58-Jährigen bedroht. Den Ermittlungen zufolge waren zwei Männer durch eine eingetretene Tür in das Haus des Angegriffenen eingedrungen. «Einer hielt ihm eine Machete an den Hals und beschuldigte ihn, dass er seine Mutter vergewaltigt hätte», teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland am Sonntag mit. Der Sohn des Mannes habe die Angreifer mit einer Schreckschusswaffe bei dem Vorfall am Silvesterabend in die Flucht geschlagen, hieß es. Die Machete mit einer Klingenlänge von 26 Zentimetern blieb zurück. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Wadern-Lockweiler (dpa/lrs) - Mit einer Machete hat ein Mann in Wadern-Lockweiler nach Polizeiangaben einen 58-Jährigen bedroht. Den Ermittlungen zufolge waren zwei Männer durch eine eingetretene Tür in das Haus des Angegriffenen eingedrungen. „Einer hielt ihm eine Machete an den Hals und beschuldigte ihn, dass er seine Mutter vergewaltigt hätte“, teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland am Sonntag mit. Der Sohn des Mannes habe die Angreifer mit einer Schreckschusswaffe bei dem Vorfall am Silvesterabend in die Flucht geschlagen, hieß es. Die Machete mit einer Klingenlänge von 26 Zentimetern blieb zurück. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.