Mainz (dpa/lrs) - Ein Mann ist in Mainz vom Projektil einer Luftdruckwaffe getroffen und verletzt worden. Er stand am Sonntagnachmittag mit Freunden auf einer Straße im Stadtteil Finthen, als er unvermittelt von dem Geschoss am Hals getroffen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch den Schuss habe er eine etwa ein Zentimeter große oberflächliche Hautverletzung erlitten. Ob der Mann versehentlich oder gezielt getroffen wurde, werde derzeit ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

