Linz am Rhein (dpa/lrs) - Während der Fahrt mit seinem Auto hat ein 43-jähriger in Linz am Rhein (Kreis Neuwied) Kokain konsumiert. Genau in diesem Moment sei er an einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 42 vorbeigefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten hatten laut Mitteilung gesehen, wie der Mann weißes Pulver in die Nase zog. Daraufhin hielten sie das Auto an. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht: Der Mann habe tatsächlich Kokain konsumiert, berichtete die Polizei, die dem Autofahrer nach dem Vorfall am Donnerstag den Führerschein abnahm.

Mitteilung Polizei