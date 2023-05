Speyer (dpa/lrs) - Ein Unbekannter hat nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Speyer zwei Mitarbeiter geschlagen und ist anschließend geflüchtet. Die beiden Mitarbeiter verletzten sich durch den Angriff leicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach sei der Mann am Mittwochabend dabei beobachtet worden, wie er sich zwei Getränkedosen in seine Hose steckte und ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeilief. Als ihn die beiden Mitarbeiter stoppen wollten, schlug der Unbekannte mit der Faust auf sie ein, wie es weiter hieß. Nachdem mehrere Kunden auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und dazustießen, flüchtete der Täter den Angaben nach aus dem Markt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

PM Polizei