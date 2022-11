Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein 73-jähriger Mann ist in Bad Kreuznach einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Er wurde am Freitag in seiner Wohnung tot aufgefunden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts führten dazu, dass ein 31-jähriger Tatverdächtiger festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ordnete ein Ermittlungsrichter am Samstag Untersuchungshaft an. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, teilte das Polizeipräsidium Mainz mit.