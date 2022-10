Nach dem Fund einer Männerleiche in einer Wohnung im Westerwald laufen die Ermittlungen zu den genauen Umständen weiter. Details zu dem Opfer sowie zur Tat nannte die Polizei auch am Montag nicht. Unter Verdacht steht demnach eine Person aus dem näheren Umfeld des Toten, die laut Polizei wegen anderer Delikte wie Diebstahl und Hausfriedensbruch in Untersuchungshaft sitzt. Es werde weiter geprüft, ob diese Person in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehe. Der Tote war am vergangenen Mittwoch in Wirges-Ebernhahn im Westerwald entdeckt worden.

Wirges (dpa/lrs) - PM

PM 2