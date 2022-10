Vor dem Landgericht Frankenthal hat der Prozess gegen einen 43-Jährigen begonnen, der einen Mann in einer Kleingartenanlage getötet haben soll. Ihm wird Totschlag vorgeworfen. Laut Gericht soll der Angeklagte den 62-Jährigen Ende April in Haßloch im Kreis Bad Dürkheim gegen Kopf und Rumpf geschlagen sowie getreten haben. Außerdem soll er ihm mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Obduktion ergab, dass das Opfer nach einem Stich in den Oberkörper verblutete.

Frankenthal (dpa/lrs) - Die beiden Männer sollen sich rund eine Woche vorher kennengelernt und vor der Tat gemeinsam Alkohol getrunken haben. Der Verdächtige streitet laut Anklage die Tat ab. Zum Prozessauftakt am Freitag wurde nur die Anklageschrift verlesen, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

