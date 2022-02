Merzig (dpa/lrs) – Ein Mann ist mit rund 130 Stundenkilometern durch die Innenstadt von Merzig (Landkreis Merzig-Wadern) vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflüchtet. In einer Kurve krachte der 45-Jährige dann mit seinem Wagen in eine Hauswand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten hätten dem flüchtenden Raser zuvor nur mit Mühe folgen können. Der 45-Jährige blieb den Angaben nach unverletzt. Eine Polizeistreife habe den Mann am späten Mittwochabend auf der Landstraße 157 wegen einer Verkehrskontrolle anhalten wollen, woraufhin dieser losraste.

Das Auto des Mannes hatte ein französisches Kennzeichen, das nicht zu dem Wagen gehörte, so die Polizei. Außerdem sei das Auto nicht zugelassen und nicht versichert gewesen. Der 45-Jährige habe zudem keinen Führerschein. Er gab zu, Cannabis und Amphetamine zu sich genommen zu haben, hieß es. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

Mitteilung Polizei