Enkirch (dpa) - Ein junger Mann ist nach einem Karnevalsumzug nordöstlich von Trier von einem Traktor gefallen und vom Anhänger überrollt worden. Der «deutlich alkoholisierte Mann» sei nach dem Unfall am Sonntag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Der Traktor samt Karnevalsanhänger war auf der Bundesstraße 53 nahe Enkirch unterwegs. Laut Polizei fiel der Beifahrer während der Fahrt auf die Straße. Beim Traktorfahrer seien keine Auffälligkeiten mit Blick auf möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt worden. Die Bundesstraße war wegen der Rettungsarbeiten am Nachmittag gut eine Stunde gesperrt.

