Ein 42-Jähriger ist bei Zeiskam (Landkreis Germersheim) mit einem Transporter gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann war nach dem Aufprall am Sonntagmorgen im Fahrerhaus eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit, wie die Polizei in Germersheim am Sonntag mitteilte. Er war aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen. Der 42-Jährige erlitt schwere Gesichts- und Schädelverletzungen. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Germersheim (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei