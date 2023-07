Dörscheid (dpa/lrs) - Ein Mann ist in Dörscheid im Rhein-Lahn-Kreis betrunken mit dem Auto gefahren und später vor einer Polizeikontrolle geflohen. Ein Zeuge habe den Mann am Sonntagabend dabei beobachtet, wie er mit seinem Auto deutlich zu schnell fuhr und immer wieder auf den entgegengesetzten Fahrstreifen kam, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Nachdem der Zeuge den Notruf gewählt hatte, machten sich demnach Einsatzkräfte auf den Weg zur Adresse des verdächtigen Fahrers. Der Mann sei beim Eintreffen der Beamten alkoholisiert gewesen und habe versucht, über den Garten des Grundstücks zu flüchten. Nachdem er eingeholt wurde, wehrte er sich gegen die Beamten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

