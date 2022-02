Zweibrücken (dpa/lrs) - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Zweibrücken ist ein Mann durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt worden. Der 35-Jährige war am späten Freitagabend mit einem anderen Mann, der mit einer etwa zehnköpfigen Gruppe unterwegs war, in Streit geraten. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, kam es zu einer Rangelei, bei der ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand von hinten zustach. Worum es sich dabei genau handelte, blieb zunächst unklar. Die Verletzung des 35-Jährigen war laut Polizei nicht lebensgefährlich. Die Gruppe mit dem Täter floh.