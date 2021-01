Saarwellingen (dpa/lrs) - Durch einen Schuss ist ein Mann in Saarwellingen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen und die mutmaßliche Waffe sichergestellt worden, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarland in Saarbrücken am Freitag. Nach ersten Erkenntnisse seien die Männer miteinander verwandt und der Hintergrund möglicherweise im familiären Umfeld zu suchen. Der Schwerverletzte wurde dem Sprecher zufolge in einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.