Landau (dpa/lrs) - Bei einem Angriff mit einem Messer hat ein Mann einen anderen in Landau schwer verletzt. Der 26-Jährige stach am Freitagmorgen gegen 5.00 Uhr mehrfach auf das 32 Jahre alte Opfer ein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Angriff geschah in der Wohnung des 32-Jährigen, der Hintergrund war zunächst unklar.

Der Schwerverletzte schaffte es den Angaben zufolge aus eigener Kraft in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Der mutmaßliche Täter wurde in seiner Wohnung festgenommen. Es wurde Haftbefehl wegen dringenden Verdachts auf versuchten Totschlags und gefährliche Körperverletzung erlassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:210806-99-747694/2