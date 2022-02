Ein Mann hat in der Innenstadt von Kaiserslautern mehrere Passanten belästigt - darunter auch Kinder. Wie die Polizei mitteilte, fasste der junge Mann am Samstagnachmittag im Bereich von Bushaltestellen am Rathaus Menschen an und schlug sie. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 22-Jährigen fest.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Da sich der Mann den Angaben zufolge aufbrausend verhielt, fesselten ihn die Beamten. Er habe etliche Kinder angefasst, eine 20-jährige Frau festgehalten und geküsst, einen Jungen am Rucksack gepackt und zu Boden geworfen und mit einem Tretrollern nach zwei Kindern geworfen. Da er außerdem alkoholisiert gewesen zu sein schien, wurde eine Blutprobe angeordnet.

