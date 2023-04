Trier (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Trier hat ein Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Es handele sich um den Bewohner der Wohnung, in der es am Dienstagabend im Stadtteil Ehrang gebrannt habe, teilte die Polizei in Trier am Mittwoch mit. Anwohner hätten Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, weitere Verletzte gab es nicht. Der Schaden durch den Brand dürfte nach Angaben der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

