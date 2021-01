Grafschaft (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 ist ein Lastwagenfahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige habe nach derzeitigem Ermittlungsstand am Dienstagmittag das Stauende hinter dem Kreuz Meckenheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen übersehen, teilte die Polizei mit. Dadurch hätten sich ein Sattelzug und ein Lastzug ineinander geschoben. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Führerhaus. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war für etwa drei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40 000 Euro.