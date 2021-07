Worms (dpa/lrs) - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist ein Mann in Worms mit Messerstichen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 29-Jährige mit einem Freund auf der Straße unterwegs, als er von zwei Tätern angegriffen wurde. Der Begleiter des Mannes wurde dabei leicht verletzt. Der 29-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht nach den beiden Angreifern, von denen einer nach der Tat in einem Auto flüchtete. Die Hintergründe sind noch unklar.

