Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Streit in einem Mainzer Bus ist ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 27-Jährige sei mit einem 17-Jährigen am Montagabend zunächst verbal aneinander geraten, teilte die Polizei mit. Nachdem Fahrgäste versucht hatten, die beiden zu trennen, eskalierte der Streit - und der Jugendliche verletzte den Mann demnach mehrfach mit einem Messer am Bein. Der Busfahrer machte einen zufällig vorbeikommende Streifenwagen der Polizei aufmerksam. Die Beamten stellten das Messer sicher und nahmen den 17-Jährigen fest. Der 27-Jährige kam aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

