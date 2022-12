Saarburg-Keil (dpa/lrs) - Bei dem Brand eines Hauses in Saarburg-Keil am Dienstagmittag ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Zudem seien drei Hunde gestorben, die Labradore hätten sich in einem Zimmer der Wohnung befunden, teilte die Polizei in Saarburg mit. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Schadenshöhe des Brandes in der Ortsgemeinde Greimerath im Hochwald schätzte die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

