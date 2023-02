Burglahr/Straßenhaus (dpa/lrs) - Bei Forstarbeiten ist am Mittwoch in der Nähe von Burglahr (Landkreis Neuwied) ein Mann schwer verletzt worden. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Straßenhaus mitteilte. Demnach war der Mann beim Fällen eines Baumes aus zunächst ungeklärter Ursache von einem großen Ast getroffen und eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite den 58-Jährigen. An dem Rettungseinsatz war auch ein Hubschrauber beteiligt.

Polizeibericht