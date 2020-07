Morbach-Hoxel (dpa/lrs) - Bei einem kleinen Küchenbrand in einer Gartenlaube in einer Campingsiedlung in Morbach-Hoxel ist am Donnerstag der Bewohner schwer verletzt worden. Der 62 Jahre alte Mann sei mit Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei in Morbach mit. Das Feuer war in einer Kochnische entstanden, vermutlich durch einen Fettbrand beim Kochen. In der Küche entstand nur geringer Sachschaden.