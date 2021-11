Wittlich (dpa/lrs) - Bei der Explosion einer Maschine und einem anschließenden Feuer in einem Unternehmen in Wittlich ist ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Er sei nach dem Unglück am Dienstag in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Weitere Beschäftigte mussten mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden. Nun werde ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Neben drei Rettungswagen sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

