Bad Bergzabern (dpa/lrs) - Ein 52-Jähriger ist in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Er stand unter Drogeneinfluss und war zu schnell unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Außerdem habe er keinen Führerschein. Der Wagen landete am Montag in einem Graben. Feuerwehrkräfte bargen den Mann aus dem Fahrzeug, anschließend kam er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Er erlitt mehrere Frakturen.