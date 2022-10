Vereinsmanager Rüdiger Ziehl wird beim 1. FC Saarbrücken interimsmäßig das Training übernehmen und im Saarlandpokal beim FC Noswendel Wadern am Dienstag (16.30 Uhr) sowie am Samstag (14.00 Uhr) in der Fußball-Drittligapartie gegen den FSV Zwickau die Mannschaft betreuen. Das ist das Ergebnis von Beratungen zwischen Präsidium und sportlicher Leitung nach der Trennung von Trainer Uwe Koschinat, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Parallel dazu beginne die Suche nach einem neuen Cheftrainer, hieß es in der Mitteilung weiter. Ziehl und Sportdirektor Jürgen Luginger wollten zeitnah einen Nachfolger präsentieren. „Die jetzt gewählte Interimslösung soll dabei gewährleisten, die Auswahl des neuen Trainers mit der nun gebotenen Sorgfalt durchzuführen“, erklärte der Club.

Die Saarbrücker hatten sich von Koschinat am Montag nach zuletzt nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen getrennt. Mit 17 Punkten belegt Saarbrücken derzeit den achten Tabellenrang.

