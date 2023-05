Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich nach eigenen Worten «zufrieden mit dem Ergebnis» des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern gezeigt. Beide Seiten hätten bei den Beratungen am Mittwoch in Berlin eine ziemliche Strecke zurücklegen müssen, um zu dem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. «Die Not derer, die ihre Heimat, Freunde und Familien verlassen müssen, um vor dem Krieg in der Ukraine, Syrien oder vor Verfolgung zu fliehen, muss unermesslich sein», betonte Dreyer auch mit Blick auf gestiegenen Flüchtlingszahlen. Deswegen sei die konstruktive Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen wichtig.

Berlin/Mainz (dpa) - Aus dem Beschluss des Gipfels in Berlin war hervorgegangen, dass Bund und Länder ihre Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten vertagen. Diese soll demnach bei einer Sitzung im November fallen. Für das Jahr 2023 sagte der Bund aber eine Milliarde Euro zusätzlich als Flüchtlingspauschale zu.

Dreyer betonte, die Kommunen verdienten höchste Anerkennung für ihre Leistung bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Bund, Länder und Gemeinden hätten in den vergangenen Jahren viel Geld für eine menschenwürdige Aufnahme der Schutzsuchenden gezahlt. «Dass der Bund für dieses Jahr eine Milliarde zusätzlich zugesagt hat, ist ein wichtiges Signal und eine große Unterstützung, gerade auch für die Kommunen», ergänzte Ministerpräsidentin Dreyer.

Ihre Staatskanzlei verwies auf weitere Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens in Berlin wie etwa Bereitstellen von Bundesliegenschaften für Geflüchtete und Erleichterungen von bau- und vergaberechtlichen Regelungen für Flüchtlingsunterkünfte. Darüber hinaus zählte die Staatskanzlei auf: Verringerung der irregulären Migration etwa mit Migrationspartnerschaften nach dem Vorbild der Kooperation mit Indien sowie Ausbau von Rückabnahmeabkommen und der freiwilligen Rückkehr derjenigen ohne Bleibeberechtigung.

Weitere vereinbarte Maßnahmen seien «konsequente Abschiebung, Sicherung der Grenzen, Asyl-Vor-Prüfung an den EU-Außengrenzen, damit weniger Menschen ohne Asylprüfung direkt in Deutschland ankommen». Zudem gehe es um eine bessere Verteilung von Flüchtlingen in Europa und eine Beschleunigung der Asylverfahren.