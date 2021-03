Mainz (dpa/lrs) - Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in einer der 879 öffentlichen Teststationen in Rheinland-Pfalz einen Schnelltest gegen das Coronavirus gemacht. «Das geht ganz einfach, ich mache das ganz oft, weil ich auch sicher sein möchte», sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Mainz in dem Zentrum. «Es geht schnell, es ist eine Kleinigkeit, es kostet nichts und es hilft uns allen, die Pandemie unter Kontrolle zu halten.» Dreyer forderte die Bürger auf, sich auch regelmäßig testen zu lassen. «Solange die meisten nicht geimpft sind, ist es besonders wichtig, dass wir testen, testen, testen.» Gerade vor Ostern sei es ganz besonders wichtig, dass die Bürger und Bürgerinnen diese «tollen Angebote» annähmen.

Die landesweite Inzidenz mit Corona-Infektionen war am Freitag auf 97,3 gestiegen - der höchste Wert seit zwei Monaten und deutlich höher als vor einer Woche mit 73,9. Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 113 477 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-986650/2