Mit dem Festhalten an freiwilligen Tests an Schulen hat Ministerpräsidentin Dreyer viel Unmut erzeugt. Für nichts und wieder nichts.

Für das politisch Richtige zu kämpfen, auch wenn der Widerstand groß ist, zeichnet gute Machtpolitikerinnen aus. Aber den Unmut, den Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig in den vergangenen Wochen auf sich gezogen haben, war für die Katz. Denn es war absehbar, dass der Bund den Ländern in der Pandemiebekämpfung das Zepter aus der Hand nehmen wird. Damit war auch klar, dass er unter anderem auf regelmäßigen Selbsttests der Schüler im Schulbetrieb bestehen wird. Auf verpflichtenden Selbsttests. Das ist erstens sinnvoll und zweitens pragmatisch. Denn 14 Bundesländer mit einer Testpflicht wären nie und nimmer der liberalen Haltung von Rheinland-Pfalz gefolgt. An dieser Stelle haben sich die beiden SPD-Politikerinnen verkämpft.

Auch in der Frage der Impfpriorisierung lagen Dreyer und Hubig falsch: Es ist richtig, nicht jeder Forderung der Lehrerverbände nachzugeben. Aber wer eine Lehrkraft jede Stunde vor eine andere Schülergruppe stellt, sollte ihr einen früheren Impfschutz gewähren als zum Beispiel Bundesministern. Unnötig spät lenkt Dreyer nun ein, aber richtig bleibt der Schritt.

