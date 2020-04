Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) befürwortet grundsätzlich ein Recht auf Home Office, die Unternehmerverbände im Land sehen eine gesetzliche Verankerung der digitalen Heimarbeit hingegen kritisch. Die gegenwärtige Ausnahmesituation in der Corona-Pandemie zeige, dass Home Office in vielerlei Hinsicht besser funktioniere, als zuvor oft angenommen, sagte Dreyer am Montag in Mainz. Der Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) klinge vernünftig.

Der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmerverbände, Karsten Tacke, bezeichnete den Vorstoß Heils hingegen als eine untaugliche Forderung. «Es ist erstaunlich, wofür eine Pandemie als Rechtfertigung herhalten muss.» Mobiles Arbeiten liege im Interesse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, erklärte Tacke. Dies müsse aber immer mit den betrieblichen Abläufen vereinbar sein. «Wir haben in dieser Krise viel über Home Office gelernt», fügte Tacke hinzu, «über die Möglichkeiten, aber auch über die Grenzen». Passgenaue Lösungen gebe es nicht über eine gesetzliche Regelung, sondern nur in den jeweiligen Betrieben.

Heil hatte in der Zeitung «Bild am Sonntag» einen Gesetzentwurf für das Recht auf Home Office angekündigt. Bei Arbeitsplätzen, an denen dies möglich sei, sei ein vollständiger Umstieg auf Home Office oder auch nur für ein oder zwei Tage die Woche denkbar.