Mainz (dpa) - Die alte und neue rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht ihre Wiederwahl zur Regierungschefin nicht als Selbstverständlichkeit an. «Es ist ein ganz besonderer Tag für mich», sagte sie am Dienstag in Mainz. «Ich habe mir das sehr gewünscht, ich habe auch sehr viel dafür gearbeitet.» Sie wolle den Vertrauensbeweis von Parlament und Wählern rechtfertigen. «Ich habe mir ganz schwer vorgenommen, wie immer alles zu geben, dass dieses Land nach vorne kommt.»

© dpa-infocom, dpa:210518-99-645227/2