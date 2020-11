Mainz (dpa/lrs) - Die Mainzer Sprachwissenschaftlerin Anneli Sarhimaa erhält für ihr Engagement für Minderheitensprachen in Nordeuropa den mit 30 000 Euro dotierten finnischen Alfred-Kordelin-Preis. Ein besonderer Schwerpunkt von Sarhimaa sei die Erforschung von Karelisch, einer ostseefinnischen Minderheitensprache im Nordwesten Russlands und in Finnland, teilte die Johannes Gutenberg-Universität Mainz am Donnerstag mit.

Laut der finnischen Alfred-Kordelin-Stiftung brachte die Professorin „eine Fülle neuer Informationen über Karelier in Finnland hervor. Gleichzeitig hat sie wesentliche Mängel in der aktuellen finnischen Sprachgesetzgebung aufgezeigt.“ Sarhimaa hat laut ihrer Uni Maßnahmen für bessere Zukunftsaussichten sprachlicher Minderheiten und damit für die kulturelle Vielfalt entwickelt.