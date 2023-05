Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 startet am 2. Juli in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga. Trainer Bo Svensson wird mit der Mannschaft ein öffentliches Training absolvieren, teilten die Rheinhessen am Sonntag mit. Nach Angaben von Svensson werden die Nationalspieler später einsteigen und zum Trainingsauftakt noch fehlen. «Zum Trainingslager werden aber alle da sein», sagte der Däne. Das Mainzer Sommertrainingslager findet vom 26. Juli bis 2. August im österreichischen Schladming statt. Für den 1. August ist ein Testspiel geplant. Der Gegner steht noch nicht fest.

