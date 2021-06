Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 startet mit einem Heimspiel gegen Vizemeister RB Leipzig in die kommende Saison der Fußball-Bundesliga. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga am Freitag veröffentlichte. Eine Woche nach dem Heim-Auftakt am 14./15. August müssen die Rheinhessen beim Aufsteiger VfL Bochum ihre erste Auswärtsaufgabe lösen. Am zweiten Dezember-Wochenende empfangen die 05er den deutschen Rekordmeister Bayern München. Das Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt bildet jeweils den Schlusspunkt der Hin- und Rückrunde. Das Saisonfinale steigt am 14. Mai 2022.

