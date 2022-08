Wegen einer defekten Gasleitung sind am Dienstagvormittag in Mainz die Rheinallee sowie angrenzende Straßen etwa 90 Minuten lang gesperrt worden. Die Bewohner seien gebeten worden, in ihren Häusern zu bleiben sowie Türen und Fenster zu schließen, teilte die Feuerwehr mit. Die Leitung war an einer Baustelle beschädigt worden, Gas strömte aus. Das Leck wurde zunächst provisorisch abgedichtet und dann von Mitarbeitern des Netzbetreibers verschlossen. Eine Evakuierung war laut Mitteilung nicht notwendig.