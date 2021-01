Mainz (dpa/lrs) - Der Städtetag Rheinland-Pfalz hat die Verlängerung der Corona-Einschränkungen als notwendig bezeichnet, sich aber kritisch zu einer fehlenden längerfristigen Perspektive geäußert. In den Städten sei wahrzunehmen, dass die Bevölkerung der vielen Änderungen überdrüssig sei und den Überblick über die geltenden Regelungen verloren habe, erklärte am Mittwoch der Vorsitzende des Städtetags, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

„Wir Städte sind auf die Mitwirkung und Solidarität der Bewohnerinnen und Bewohner zur Eindämmung der Pandemie angewiesen“, sagte Ebling. Die Menschen vermissten in der jetzigen Situation eine Perspektive. Und was nicht verstanden werde, werde nicht akzeptiert. „Aus unserer Sicht wäre es zumindest erforderlich gewesen, eine Perspektive für Lockerungen bei weiter stabil sinkenden Inzidenzen aufzuweisen“, bemängelte Ebling. „Die jetzige Beschlusslage ist perspektivlos.“

Die bisherigen Einschränkungen in Gastronomie, Einzelhandel und Kultur werden nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom Dienstag über den 10. Januar hinaus bis Monatsende verlängert. Bewohner von Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 - also die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100 000 Einwohner - sollen sich nicht ohne triftigen Grund weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Verschärft werden auch die Kontaktbeschränkungen: Wie bereits im März soll nur noch ein Hausstand plus eine weitere Person zusammenkommen dürfen. Die bisherige Ausnahme von Kindern unter 14 Jahren besteht dann nicht mehr.