Mainz (dpa/lrs) - Auch angesichts immer mehr zu kontrollierender Auflagen in der Corona-Krise will die Stadt Mainz das Personal beim kommunalen Ordnungsdienst aufstocken. «Wir müssen das ausbauen», sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Früher habe es etwa turnusmäßig Kontrollen in Läden gegeben, heute müsse gezielt hineingegangen werden, um zu schauen, ob dort Vorkehrungen zum Infektionsschutz getroffen würden. «Das ist eine andere Qualität.» Er gehe davon aus, dass es noch eine ganze Zeit lang Auflagen wegen der Corona-Pandemie geben werde. «Das fordert die Verwaltung der Städte.»

Zuletzt seien schon ein gutes Dutzend neuer Kräfte beim Ordnungsdienst der Landeshauptstadt dazugekommen, sagte Ebling. Es brauche mehr Präsenz und mehr Streifen, beispielsweise um am Rheinufer die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen im Auge zu behalten. Begleitet würden Mitarbeiter des Ordnungsdienstes teils auch von Helfern aus der offenen Jugendarbeit, die sich mit einer passenden Ansprache an junge Menschen wenden könnten. Es habe auch schon vor der Corona-Krise mehr Konflikte im öffentlichen Raum gegeben, da brauche es mehr Sichtbarkeit des Ordnungsdienstes. Auch eine Stadtwache solle in der Mainzer Innenstadt entstehen.