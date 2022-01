Fürth (dpa) - Nach seiner Sperre für das Bundesligaspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth hat sich Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 selbst kritisiert. «Ich habe meine Mannschaft auch ein Stück weit im Stich gelassen», räumte der Däne nach dem 1:2 am Samstag ein. «Es ist nicht optimal, wenn ich da oben sitze.» Svensson musste nach seiner vierten Gelben Karte in einer Loge Platz nehmen. An der Seitenlinie vertrat ihn sein Assistent Babak Keyhanfar.

Fürth (dpa) - Nach seiner Sperre für das Bundesligaspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth hat sich Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 selbst kritisiert. „Ich habe meine Mannschaft auch ein Stück weit im Stich gelassen“, räumte der Däne nach dem 1:2 am Samstag ein. „Es ist nicht optimal, wenn ich da oben sitze.“ Svensson musste nach seiner vierten Gelben Karte in einer Loge Platz nehmen. An der Seitenlinie vertrat ihn sein Assistent Babak Keyhanfar.

Svensson kritisierte nach der fünften Mainzer Auswärtsniederlage in Serie aber auch seine Mannschaft. „Das war weit, weit weg von der richtigen Einstellung, das müssen wir hinterfragen“, sagte der 42-Jährige, der unter anderem die Halbzeitansprache hielt und auch die Auswechslungen vorgab.