Mainz (dpa/lrs) - Der neue Cheftrainer Jan-Moritz Lichte steht mit dem FSV Mainz 05 im Bundesliga-Spiel am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Union Berlin vor seiner ersten Bewährungsprobe. Nach dem Transfer von Rechtsverteidiger Ridle Baku zum VfL Wolfsburg und durch die Gelb-Rot-Sperre für Innenverteidiger Moussa Niakhaté muss der bisherige Co-Trainer die Abwehr teils neu formieren. Möglich ist, dass Alexander Hack und der Belgier Dimitri Lavalée eine Startelf-Chance erhalten. Falls Lichte seine Sache an der Seitenlinie in den nächsten Wochen gut macht, könnte er eine Dauerlösung als Nachfolger des beurlaubten Achim Beierlorzer werden.