Mainz (dpa) - Im ersten Punktspiel des neuen Jahres beim VfB Stuttgart will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 heute zurück in die Erfolgsspur. Seit Oktober warten die Mainzer auf einen Sieg. Vor der WM-Pause holten die Rheinhessen lediglich einen Punkt aus vier Partien. Trainer Bo Svensson hofft dabei auf den Einsatz seines Stammkeepers Robin Zentner, der sich allerdings mit Rückenschmerzen plagt. Neuzugang Andreas Hanche-Olsen könnte in der Abwehr sein Bundesliga-Debüt feiern.

