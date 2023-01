Im dritten Spiel des Jahres soll es endlich mit dem ersten Sieg für Mainz 05 klappen. Zugleich könnten die Rheinhessen damit Bochum auf Abstand halten. Zentner wird weiter fehlen.

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will zum Ende der englischen Woche in der Fußball-Bundesliga endlich den ersten Sieg einfahren und sich in der Tabelle deutlich von den Abstiegsrängen absetzen. Coach Bo Svensson erwartet dabei am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum Emotionen pur. „Das sind zwei Mannschaften, die beide Punkte brauchen. Entsprechend emotional wird es werden“, sagte der Däne am Freitag.

Nach der ärgerlichen Niederlage gegen den BVB blieb Mainz nicht viel Zeit zum Hadern. „Wir schauen nach vorn, das nächste Spiel ist da. Dafür werden wir bereit sein“, sagte Svensson. „Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Es geht immer darum, die Leistung auf den Platz zu bringen, so wie in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund.“

Die Bochumer kommt mit einem Sieg und einem guten Auftritt zuletzt in Leverkusen mit Selbstvertrauen in die Mewa-Arena. Das weiß Svensson, der entsprechend vorbereitet ist. „Seit dem Trainerwechsel spielen sie erfolgreicher und sehr intensiv. Sie sind ein Team und haben ein gutes körperliches Spiel. Zudem haben sie einen klaren Plan. Das wird keine einfache Aufgabe“, sagte der 43-Jährige. Allerdings sei es auch nicht einfach gegen seine Mannschaft zu spielen, wenn diese ihr Potenzial erreiche.

Von daher geht der frühere Profi optimistisch in die Partie gegen den Tabellen-16., der aktuell nur vier Punkte hinter den Rheinhessen (12.) liegt. Mit einem Sieg könnten die Gäste bis auf einen Zähler heranrücken und Mainz in den Abstiegskampf ziehen. „Klar schauen wir auf die Tabelle, aber was bringt uns das? Jeder kann rechnen“, sagte Svensson. „Unser Fokus liegt darauf, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Für Mainz 05 gibt es keine Ergebnisgarantie, aber es muss eine Leistungsgarantie geben und daran arbeiten wir.“

Gegen Bochum steht ihm Jährigen wieder Mittelfeldrenner Dominik Kohr nach abgesessener Sperre zur Verfügung. Er ist wie auch Anton Stach und Neuzugang Ludovic Ajorque im Sturm ein Kandidat für die Startelf. Fehlen wird dagegen erneut Torhüter Robin Zentner, der noch nicht fit ist.

Die Mainzer gaben am Freitag auch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Haupt- und Trikotsponsor Kömmerling bekannt. Der Kontrakt mit dem Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen läuft nun bis 2027. „Es ist nicht nur ein Sponsoring und eine Partnerschaft, sondern Freundschaft geworden. Es passt einfach“, sagte FSV-Sportvorstand Christian Heidel. Seit 13 Jahren arbeiten die 05er und der Sponsor bereits zusammen.

