Der FSV Mainz 05 schwächelt zuletzt, Trainer Svensson vermisst die «mentale Frische». Gegen den VfB und Dortmund kann sein Team die Fans noch einmal überzeugen.

Mainz (dpa/lrs) - Seine nur noch minimalen Chancen auf eine Europacup-Teilnahme will der FSV Mainz 05 gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart nutzen - und vor allem ein überzeugendes letztes Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison hinlegen. Trainer Bo Svensson hat den Eindruck, «dass die zehn Spiele ohne Niederlage schnell vergessen sind», wie der Däne bei der Pressekonferenz am Freitag beklagte. Gleichzeitig weiß er nur zu gut: «Es ist so, dass der letzte Eindruck ein Stück weit bestehen bleibt. Deshalb wollen wir mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.»

Zuletzt gingen die Rheinhessen, die die gesamte Spielzeit nicht um den Klassenverbleib bangen mussten, allerdings dreimal leer aus, enttäuschten auch beim 0:3 bei Eintracht Frankfurt. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen die Schwaben und am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund will Svensson nochmal das sehen, «was uns ausmacht. Dieser Faktor mentale Frische ist eine große Ursache», sagte 43-Jährige.

Die Mainzer liegen vor dem vorletzten Spieltag als Tabellenneunter bereits vier Punkte hinter dem Siebten Bayer Leverkusen. Die Vergabe der Plätze in der Europa League und Conference League hängen auch noch vom Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ab. Sicher ist: Der Achte wird sich nicht über die Liga für den Europapokal qualifizieren.

Mainz steht trotz der jüngsten Schwächephase möglicherweise vor einem Clubrekord: Bisher haben sie 51 Tore erzielt, mehr als 52 Treffer (2010/11 und 2013/14 unter Trainer Thomas Tuchel) gab es nie. Bei einem Sieg könnte Svensson mit dann 48 Punkten seine beste Bilanz seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 vorweisen.

Die Chance zu einem letzten Auftritt vor heimischem Publikum bekommt wahrscheinlich Eigengewächs Finn Dahmen: Stammkeeper Robin Zentner plagt eine Kniereizung. U21-Europameister Dahmen verlässt den Club zum Saisonende und will sich bei einem anderen Verein durchsetzen.

