Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 geht als klarer Favorit in das Erstrundenspiel im DFB-Pokal heute gegen den TSV Havelse. Der niedersächsische Regionalligist hat aus organisatorischen Gründen das Heimrecht an die Nullfünfer abgegeben. Für das erste Pflichtspiel der Mainzer in der neuen Saison sind coronabedingt nur 1000 Zuschauer zugelassen.

Allerdings war die Vorbereitung auf das Spiel nicht optimal. Wegen Corona-Fällen im eigenen Kader musste Mainz zuletzt zwei Testspiele absagen, erst am Dienstag konnte die Mannschaft nach einigen Tagen Pause wieder zusammen trainieren. Trainer Achim Beierlorzer hat bis zuletzt noch die Frage offengelassen, wer gegen Havelse im Tor der Mainzer stehen wird.