Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln den Heimfluch in dieser Saison beenden. In den bisherigen fünf Spielen im eigenen Stadion gelang den Rheinhessen noch kein Sieg. Mit einem Heimerfolg am heutigen Samstag würden die Mainzer am Rivalen vorbeiziehen und die direkten Abstiegsplätze verlassen. Die Bilanz macht dafür Mut: Die einzige Bundesliga-Heimniederlage gegen Köln kassierte der Tabellenvorletzte im April 2016.