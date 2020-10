Mainz (dpa) - Der Tabellenletzte FSV Mainz 05 will am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) endlich die ersten Punkte holen. «Wir haben im Training daran gearbeitet, die Situationen, aus denen 100-prozentige Chancen entstehen können, noch besser auszuspielen», sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag. Dies sei die Lehre aus der vergangenen Partie gegen Bayer Leverkusen (0:1), in der die Rheinhessen in der Defensive gut standen, aber in der Offensive ohne Chancen geblieben sind.

Dass die Partie wegen der gestiegenen Corona-Neuinfektionen ohne Zuschauer stattfinden wird, bedauert Lichte. «Aber dann müssen wir als Mannschaft die Emotionen, die sonst von außen reingebracht werden, selbst entwickeln», meinte er. «Wir haben schon gezeigt, dass wir es können.» Wegen der gestiegener Corona-Zahlen war das Zuschauerkontingent von zuletzt 250 Fans gegen Leverkusen auf 100 herabgesetzt worden. Die Arena wird deshalb nach Vereinsangaben überhaupt nicht für die Öffentlichkeit geöffnet.