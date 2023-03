Mainz (dpa) - Im Duell zweier formstarker Teams will der FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga den Rückstand auf die internationalen Plätze verringern. Die Rheinhessen empfangen am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 25. Spieltags den SC Freiburg. Für Freiburg ist es das erste Spiel nach dem Europa-League-Aus gegen Juventus Turin. Mainz könnte mit einem Sieg bis auf sechs Zähler an Freiburg heranrücken. In der Rückserie sind beide Teams bislang gut unterwegs: Nur Borussia Dortmund (19) und der FC Bayern München (16) haben in den ersten sieben Rückrundenspielen besser abgeschnitten als Mainz (ebenfalls 16) und Freiburg (14).

FSV Mainz 05 auf Twitter

Bundesliga-Spielplan

Kader FSV Mainz 05

Trainerteam FSV Mainz 05

Bundesliga-Tabelle