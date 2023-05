Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will mit einem Sieg im Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Abstiegskandidat Schalke 04 die Chance auf den Einzug in den Europacup wahren. Die Rheinhessen liegen als Tabellenachter mit 45 Punkten hinter Bayer Leverkusen (6. Platz/48 Punkte) und dem VfL Wolfsburg (7./46) sowie vor Pokalfinalist Eintracht Frankfurt (9./43). Zuletzt hatten die Mainzer einen 0:3-Rückschlag in Wolfsburg erlebt. Damit endete eine Serie von zehn Liga-Spielen ohne Niederlage. Wegen einer Knöchelverletzung wird 05-Kapitän Silvan Widmer fehlen. Für ihn wird voraussichtlich Danny da Costa in die Startelf rücken.

