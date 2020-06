Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 ist nach Angaben von Rouven Schröder nicht gezwungen, in diesem Sommer Spieler zu verkaufen. Dies sagte der Sportvorstand am Montag bei einer Videoschalte mit Journalisten. Gleichzeitig schränkte der 44-Jährige ein: «Um Dinge anzuschieben und den Verein weiterzuentwickeln, wird es nötig sein, auch Transfererlöse zu erzielen».

Die Rheinhessen hatten mit dem Sieg am Samstag gegen Werder Bremen den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gefeiert und gehen nun in ihre zwölfte Saison im Oberhaus. Schröder will eine öffentliche Bilanz der Zitter-Runde erst nach der letzten Partie am Samstag bei Bayer Leverkusen ziehen. Er haben die vergangenen Wochen und Monate «bei einem schönen Weißwein sacken lassen», sagte er nur. «Und es gab ja einiges sacken zu lassen.»

Inwiefern es Profis gibt, die der Verein von sich aus abgeben möchte, behielt Schröder für sich. «Als Spieler fände ich es ziemlich unsexy, wenn wir gerade die Kohlen aus dem Feuer geholt hätten und dann sagt der Sportvorstand vor dem letzten Spiel, wer gehen soll...», erklärte er.



Unter einem gewissen Zugzwang steht der Manager zumindest in zwei Fällen: Die Verträge der langjährigen 05-Profis Stefan Bell (28) und Daniel Brosinski (31) laufen aus. Sollten die beiden nicht vom 1. Juli an ohne Club dastehen, müsste Schröder mit ihnen in den nächsten Tagen verlängern. «Ich will keine großen Sprüche machen», sagte er. «Aber wir wissen um ihre Bedeutung.»